Сегодня день рождения руководителей, мелодиста и организатора здравоохранения

Сегодня, 21 апреля исполнилось 58 лет Виктору Викторовичу ОМУКОВУ, генеральному директору ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Таисия Львовна БАТУЕВА, руководитель ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 42 года Алексею Алексеевичу ПОТАПОВУ, заместителю председателя Союза баянистов, аккордеонистов и гармонистов РС (Я), автору 117 песен, руководителю творческой студии «Эйгэ», отличнику культуры Республики Саха (Якутия).

21 апреля отмечает свой день рождения Ольга Степановна ТАТАРИНОВА, доктор медицинских наук, член Правления РОО «Общество специалистов по организации здравоохранения и общественного здоровья».

В этот же день исполнился 6й год Андрею Владимировичу ФИТИСОВУ, бывшему главе Нерюнгринского района.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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