Сегодня день рождения руководителей, мелодиста и бутафора

Сегодня, 21 апреля исполнилось 56 лет Виктору Викторовичу ОМУКОВУ, генеральному директору ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».

В этот же день отмечает свой день рождения Таисия Львовна БАТУЕВА, руководитель ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 40 лет Алексею Алексеевичу ПОТАПОВУ, заместителю председателя Союза баянистов, аккордеонистов и гармонистов РС (Я), автору 117 песен, руководителю творческой студии «Эйгэ», отличнику культуры Республики Саха (Якутия).

21 апреля отмечает свой день рождения Анастасия АХМЕДОВА, художник-постановщик, декоратор, бутафор Московского драматического театра «Сфера».