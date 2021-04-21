21.04.2021
00:00
126
Общество
Сегодня день рождения руководителей, мелодиста и бутафора
Сегодня, 21 апреля исполнилось 56 лет Виктору Викторовичу ОМУКОВУ, генеральному директору ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)».
В этот же день отмечает свой день рождения Таисия Львовна БАТУЕВА, руководитель ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 40 лет Алексею Алексеевичу ПОТАПОВУ, заместителю председателя Союза баянистов, аккордеонистов и гармонистов РС (Я), автору 117 песен, руководителю творческой студии «Эйгэ», отличнику культуры Республики Саха (Якутия).
21 апреля отмечает свой день рождения Анастасия АХМЕДОВА, художник-постановщик, декоратор, бутафор Московского драматического театра «Сфера».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
21.04.2021
0
20.04.2021
114
20.04.2021
141
20.04.2021
241
20.04.2021
112
20.04.2021
699
20.04.2021
133
20.04.2021
371
20.04.2021
153
20.04.2021
338
20.04.2021
510
20.04.2021
1627
20.04.2021
176
20.04.2021
772
20.04.2021
233
20.04.2021
1481
20.04.2021
309
20.04.2021
915
20.04.2021
946
20.04.2021
523
20.04.2021
421
20.04.2021
270
20.04.2021
934
20.04.2021
173
20.04.2021
493
20.04.2021
232
20.04.2021
290
20.04.2021
313
20.04.2021
242
20.04.2021
683
20.04.2021
2840
20.04.2021
619
20.04.2021
342
20.04.2021
744
20.04.2021
359
20.04.2021
252
20.04.2021
1436
20.04.2021
993
20.04.2021
1326
19.04.2021
528
19.04.2021
846
19.04.2021
2302
19.04.2021
995
19.04.2021
256
19.04.2021
260
19.04.2021
329
19.04.2021
357
19.04.2021
1217
19.04.2021
956
19.04.2021
244
19.04.2021
247
19.04.2021
229
19.04.2021
889
19.04.2021
306
19.04.2021
274
19.04.2021
4534
ТОП НОВОСТИ
19.04.2021
4596
18.04.2021
3715
18.04.2021
3256
17.04.2021
3210
18.04.2021
2991
20.04.2021
2916
16.04.2021
2812
16.04.2021
2809
15.04.2021
2794
19.04.2021
2467