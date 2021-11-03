Сегодня день рождения руководителей, композитора и журналиста

Сегодня, 3 ноября исполнилось 64 года Кириллу Афанасьевичу ГЕРАСИМОВУ, дирижеру, композитору, автору гимна Республики Саха (Якутия), заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Маргарита Владимировна ВАСИЛЬЕВА, заместитель директора по зрителям и связям с общественностью Государственного театра оперы и балета им. Суооруна Омоллоона, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Яна Викторовна ИГНАТЬЕВА, директор Центра народного искусства «Симэх», заслуженный работник культуры Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и общественный деятель.

3 ноября отмечает свой день рождения Анна ЛОМАКО, директор туристической фирмы «Профи-трэвел».

В этот же день отмечает свой день рождения Лия САХАУТДИНОВА, известный журналист.

Сегодня исполнилось 67 лет Владимиру Викторовичу Кожевникову, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Нерюнгринского района.