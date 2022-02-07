Сегодня день рождения руководителей, композитора и краеведа

Сегодня, 7 февраля исполнилось 49 лет Семену Ивановичу ТРОФИМОВУ, руководителю департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Марианна Владимировна ЛЫКОВА, первый заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 69 лет Егору Ильичу НЕУСТРОЕВУ, композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Амгинского улуса. 7 февраля исполнилось 65 лет Игорю Алексеевичу ЧИКАЧЕВУ, краеведу Арктики.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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