Общество
Сегодня день рождения руководителей, историка и артистов
Сегодня, 6 февраля отмечает свой день рождения Степанида Иннокентьевна НИКОЛАЕВА, руководитель Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы администрации главы и правительства республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Александр ДЬЯКОНОВ, общественный деятель, историк.
Сегодня исполнился 51 год Алексею ИГНАТЬЕВУ, генеральному директору Кемпендяйской солевой компании.
6 февраля исполнилось 56 лет Владимиру Аркадьевичу ПЕТРЯКОВУ, заведующему музыкальной частью Саха театра им. П.А. Ойунского, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Ульяна Георгиевна ЛИ-ФУ – КУННЭЙ, певица и автор многих хитов, отличник культуры Республики Саха (Якутия).
Сегодня отмечает свой день рождения ОЛИМПИЯ, звезда якутской эстрады.
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