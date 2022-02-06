Сегодня день рождения руководителей, историка и артистов

Сегодня, 6 февраля отмечает свой день рождения Степанида Иннокентьевна НИКОЛАЕВА, руководитель Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы администрации главы и правительства республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Александр ДЬЯКОНОВ, общественный деятель, историк.

Сегодня исполнился 51 год Алексею ИГНАТЬЕВУ, генеральному директору Кемпендяйской солевой компании.

6 февраля исполнилось 56 лет Владимиру Аркадьевичу ПЕТРЯКОВУ, заведующему музыкальной частью Саха театра им. П.А. Ойунского, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ульяна Георгиевна ЛИ-ФУ – КУННЭЙ, певица и автор многих хитов, отличник культуры Республики Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения ОЛИМПИЯ, звезда якутской эстрады.