14.06.2020
00:32
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Культура & Образование
Сегодня день рождения руководителей и звезды эстрады
Сегодня, 14 июня отмечает свой день рождения Любовь Иннокентьевна САВВИНА, первый заместитель руководителя управления делами главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 43 года Гаврилу Игоревичу ХАРЛАМПЬЕВУ, заместителю председателя Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
Сегодня отмечает свой день рождения Ольга СПИРИДОНОВА – НИКА, звезда якутской эстрады.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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