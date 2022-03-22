22.03.2022
00:39
30
Общество
Сегодня день рождения руководителей и звезды эстрады
Сегодня, 22 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана Михайловна СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ РС (Я) «Сахапечать».
В этот же день исполнилось 42 года Константину Владимировичу СОЛДАТОВУ, директору Мирнинского театра Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 37 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады.
22 марта исполнилось 62 года Александру Федоровичу КРАВЧЕНКО, организатору здравоохранения.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
22.03.2022
1
22.03.2022
123
21.03.2022
467
21.03.2022
345
21.03.2022
303
21.03.2022
383
21.03.2022
1234
21.03.2022
1637
21.03.2022
1098
21.03.2022
1764
21.03.2022
293
21.03.2022
341
21.03.2022
186
21.03.2022
378
21.03.2022
236
21.03.2022
750
21.03.2022
308
21.03.2022
302
21.03.2022
1361
21.03.2022
204
21.03.2022
293
21.03.2022
261
21.03.2022
189
21.03.2022
371
21.03.2022
285
21.03.2022
659
21.03.2022
471
21.03.2022
515
21.03.2022
459
21.03.2022
280
21.03.2022
313
21.03.2022
235
21.03.2022
715
21.03.2022
732
21.03.2022
2014
21.03.2022
507
21.03.2022
369
21.03.2022
402
21.03.2022
817
21.03.2022
917
21.03.2022
477
21.03.2022
416
21.03.2022
370
21.03.2022
282
21.03.2022
1012
21.03.2022
362
21.03.2022
1134
21.03.2022
524
21.03.2022
559
21.03.2022
456
21.03.2022
1051
21.03.2022
939
21.03.2022
814
21.03.2022
3651
20.03.2022
935
ТОП НОВОСТИ
16.03.2022
21951
16.03.2022
14805
16.03.2022
13043
18.03.2022
6622
16.03.2022
6358
19.03.2022
5703
17.03.2022
5321
20.03.2022
4736