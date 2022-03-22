Сегодня день рождения руководителей и звезды эстрады

Сегодня, 22 марта отмечает свой день рождения Ньургуйаана Михайловна СТРУЧКОВА, генеральный директор ГАУ РС (Я) «Сахапечать». В этот же день исполнилось 42 года Константину Владимировичу СОЛДАТОВУ, директору Мирнинского театра Республики Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 37 лет Айгылаану СОРОКИНУ, звезде якутской эстрады. 22 марта исполнилось 62 года Александру Федоровичу КРАВЧЕНКО, организатору здравоохранения.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх