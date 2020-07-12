12.07.2020
00:33
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Общество
Сегодня день рождения руководителей и журналиста
Сегодня, 12 июля исполнилось 42 года Семену Викторовичу ВИНОКУРОВУ, генеральному директору АО АК «Полярные авиалинии».
В этот же день исполнилось 58 лет Вадиму Петровичу НИКОЛАЕВУ, заместителю постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе (г. Хабаровск).
Сегодня исполнилось 57 лет Борису Прокопьевичу ПАВЛОВУ, генеральному директору АО «Сахафармация».
12 июля исполнилось 50 лет Аркадию ВАСИЛЬЕВУ, известному журналисту, корреспонденту Якутского Саха информационного агентства.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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