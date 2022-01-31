Сегодня день рождения руководителей и продюсера

Сегодня, 31 января исполнилось 59 лет Василию Владимировичу ШИМОХИНУ, генеральному директору АК «Железные дороги Якутии».

В этот же день исполнилось 69 лет Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ, директору АУ «Государственный цирк Республики Саха (Якутия) имени Марфы и Сергея Расторгуевых».

В этот же день отмечает свой день рождения Зоя ТУМУСОВА, общественный деятель.

31 января исполнилось 38 лет Айаалу СИЛЬВЕРСАНУ, певцу и продюсеру.