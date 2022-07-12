Сегодня день рождения руководителей и пресс-секретаря

Сегодня, 12 июля исполнилось 60 лет Вадиму Петровичу НИКОЛАЕВУ, заместителю постоянного представителя Республики Саха (Якутия) в Дальневосточном федеральном округе. В этот же день исполнилось 44 года Семену Викторовичу ВИНОКУРОВУ, генеральному директору авиакомпании «Полярные авиалинии». Сегодня исполнилось 59 лет Борису Прокопьевичу ПАВЛОВУ, генеральному директору ООО «Борлена». 12 июля исполнилось 52 года Аркадию ВАСИЛЬЕВУ, пресс-секретарю министерства транспорта Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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