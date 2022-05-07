Сегодня день рождения руководителей и предпринимателей

Сегодня, 7 мая исполнилось 36 лет Афанасию Афанасьевичу САВВИНУ, генеральному директору АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)». В этот же день исполнилось 62 года Андрею Сандаминовичу ФЕДОТОВУ, постоянному представителю Республики Саха (Якутия) при президенте РФ. Сегодня отмечает свой день рождения Афанасий АЛЕКСЕЕВ, известный предприниматель, член Общественной Палаты Республики Саха (Якутия). 7 мая отмечает свой день рождения Лилия КОНДРАТЬЕВА, известный предприниматель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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