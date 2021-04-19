Сегодня день рождения руководителей и политика

Сегодня, 19 апреля исполнилось 59 лет Ивану Михайловичу АНДРОСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 66 лет Владимиру Романовичу КЫЧКИНУ, генеральному директору АО «Якутскгеология». Сегодня исполнилось 76 лет Георгию Михайловичу АРТЕМЬЕВУ, известному политику, активному коммунисту, почетному гражданину Таттинского и Мегино-Кангаласского улусов. 19 апреля исполнилось 45 лет Дмитрию Николаевичу ПОИСЕЕВУ, директору ООО СЗ «РДР».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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