19.04.2021
00:58
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Общество

Сегодня день рождения руководителей и политика

Сегодня, 19 апреля исполнилось 59 лет Ивану Михайловичу АНДРОСОВУ, заместителю председателя Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 66 лет Владимиру Романовичу КЫЧКИНУ, генеральному директору АО «Якутскгеология».

Сегодня исполнилось 76 лет Георгию Михайловичу АРТЕМЬЕВУ, известному политику, активному коммунисту, почетному гражданину Таттинского и Мегино-Кангаласского улусов.

19 апреля исполнилось 45 лет Дмитрию Николаевичу ПОИСЕЕВУ, директору ООО СЗ «РДР».

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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