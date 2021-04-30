Сегодня день рождения руководителей и писателя

Сегодня, 30 апреля исполнилось 47 лет Георгию Михайловичу СТЕПАНОВУ, управляющему ГУ отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Кюнна Николаевна НАЗАРОВА, руководитель ГБУ РС (Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

Сегодня исполнилось 75 лет Маю Прокопьевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, писателю, незрячему автору пяти сборников рассказов, полковнику милиции в отставке.