30.04.2021
00:24
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Общество

Сегодня день рождения руководителей и писателя

Сегодня, 30 апреля исполнилось 47 лет Георгию Михайловичу СТЕПАНОВУ, управляющему ГУ отделением Пенсионного фонда РФ по Республике Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Кюнна Николаевна НАЗАРОВА, руководитель ГБУ РС (Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».

Сегодня исполнилось 75 лет Маю Прокопьевичу ЕМЕЛЬЯНОВУ, писателю, незрячему автору пяти сборников рассказов, полковнику милиции в отставке.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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