Сегодня день рождения руководителей и организаторов образования

Сегодня, 29 июля исполнилось 45 лет Айаалу Ануфриевичу ВЕНЗЕЛЮ, начальнику ГБУ Республики Саха (Якутия) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 48 лет Ивану Ивановичу КЫЧКИНУ, директору ГБУ РС (Я) «Государственное хранилище ценностей Республики Саха (Якутия)».

Сегодня исполнилось 55 лет Руму Румовичу УШНИЦКОМУ, декану юридического факультета Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

29 июля отмечает свой день рождения Дария Ивановна ДМИТРИЕВА, директор ГБПОУ «Якутская балетная школа имени Аксении и Натальи Посельских».

В этот же день отмечает свой день рождения Лена БАИШЕВА, конкурсный управляющий, общественный деятель.

29 июля исполнилось 42 года Юрию Николаевичу ЗАЙЦЕВУ, почетному гражданину Хангаласского улуса.