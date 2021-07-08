08.07.2021
00:07
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Общество

Сегодня день рождения руководителей и мелодиста

Сегодня, 8 июля отмечает свой день рождения Альбина Егоровна КЫЧКИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 48 лет Семену Анатольевичу МИХАЛЕВУ, первому заместителю главы Верхневилюйского улуса.

Сегодня исполнилось 76 лет Александру Дмитриевичу ГЛОТОВУ, генеральному директору радиостанций «Виктория» и «Виктория Саха».

8 июля исполнилось 40 лет Вячеславу Васильевичу ГАВРИЛЬЕВУ, мелодисту.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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