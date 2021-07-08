08.07.2021
00:07
120
Общество
Сегодня день рождения руководителей и мелодиста
Сегодня, 8 июля отмечает свой день рождения Альбина Егоровна КЫЧКИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 48 лет Семену Анатольевичу МИХАЛЕВУ, первому заместителю главы Верхневилюйского улуса.
Сегодня исполнилось 76 лет Александру Дмитриевичу ГЛОТОВУ, генеральному директору радиостанций «Виктория» и «Виктория Саха».
8 июля исполнилось 40 лет Вячеславу Васильевичу ГАВРИЛЬЕВУ, мелодисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.07.2021
0
08.07.2021
25
07.07.2021
279
07.07.2021
194
07.07.2021
164
07.07.2021
265
07.07.2021
569
07.07.2021
131
07.07.2021
403
07.07.2021
371
07.07.2021
286
07.07.2021
602
07.07.2021
444
07.07.2021
507
07.07.2021
451
07.07.2021
904
07.07.2021
331
07.07.2021
1417
07.07.2021
302
07.07.2021
1136
07.07.2021
321
07.07.2021
700
07.07.2021
1050
07.07.2021
2102
07.07.2021
774
07.07.2021
927
07.07.2021
1069
07.07.2021
309
07.07.2021
248
07.07.2021
959
07.07.2021
343
07.07.2021
284
07.07.2021
851
07.07.2021
751
07.07.2021
1939
06.07.2021
1536
06.07.2021
1070
06.07.2021
400
06.07.2021
527
06.07.2021
871
06.07.2021
688
06.07.2021
568
06.07.2021
530
06.07.2021
888
06.07.2021
424
06.07.2021
542
06.07.2021
3611
06.07.2021
450
06.07.2021
472
06.07.2021
1123
ТОП НОВОСТИ
02.07.2021
7835
02.07.2021
6737
02.07.2021
5482
04.07.2021
4118
05.07.2021
3892
06.07.2021
3639
06.07.2021
3478
03.07.2021
3015
02.07.2021
2900