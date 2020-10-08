08.10.2020
00:39
226
Общество
Сегодня день рождения руководителей и красавицы
Сегодня, 8 октября исполнилось 35 лет Михаилу Джафаровичу ГАСАНБАЛАЕВУ, заместителю руководителя Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Алена Михайловна НИКИТИНА, руководитель ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики».
Сегодня отмечает свой день рождения Мария ГЛАДКИХ (ГУЩИНА), титулованная красавица Якутии.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
08.10.2020
147
08.10.2020
222
07.10.2020
517
07.10.2020
626
07.10.2020
902
07.10.2020
556
07.10.2020
259
07.10.2020
378
07.10.2020
414
07.10.2020
278
07.10.2020
426
07.10.2020
1051
07.10.2020
347
07.10.2020
369
07.10.2020
378
07.10.2020
342
07.10.2020
413
07.10.2020
359
07.10.2020
477
07.10.2020
414
07.10.2020
684
07.10.2020
1531
07.10.2020
1795
07.10.2020
2319
07.10.2020
1047
07.10.2020
1075
07.10.2020
701
07.10.2020
642
07.10.2020
2141
07.10.2020
600
07.10.2020
609
07.10.2020
577
07.10.2020
678
07.10.2020
614
07.10.2020
1015
07.10.2020
482
07.10.2020
535
07.10.2020
1130
07.10.2020
678
07.10.2020
929
06.10.2020
2075
06.10.2020
966
06.10.2020
662
06.10.2020
813
06.10.2020
646
06.10.2020
1824
06.10.2020
1699
06.10.2020
1112
06.10.2020
788
06.10.2020
1682
06.10.2020
466
06.10.2020
833
06.10.2020
652
06.10.2020
542
06.10.2020
505
06.10.2020
683
06.10.2020
1892
ТОП НОВОСТИ
02.10.2020
6878
05.10.2020
4733
02.10.2020
4501
03.10.2020
4374
02.10.2020
3663
02.10.2020
2870
04.10.2020
2502
06.10.2020
2392