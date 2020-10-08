Сегодня день рождения руководителей и красавицы

Сегодня, 8 октября исполнилось 35 лет Михаилу Джафаровичу ГАСАНБАЛАЕВУ, заместителю руководителя Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия). В этот же день отмечает свой день рождения Алена Михайловна НИКИТИНА, руководитель ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики». Сегодня отмечает свой день рождения Мария ГЛАДКИХ (ГУЩИНА), титулованная красавица Якутии.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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