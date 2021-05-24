24.05.2021
00:22
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Общество
Сегодня день рождения руководителей и краеведа
Сегодня, 24 мая исполнилось 63 года Александру Кирилловичу ПАВЛОВУ, генеральному директору ювелирной фирмы «Киэргэ», общественному деятелю, основателю и лидеру проекта «Сэргэ шагает по планете».
В этот же день исполнилось 53 года Дмитрию Ивановичу СОЛОВЬЕВУ, директору АУ РС (Я) «Музейный комплекс «Моя история».
Сегодня отмечает свой день рождения Наталья Ивановна ДЯГИЛЕВА, генеральный директор АО «Якутская птицефабрика».
24 мая отмечает свой день рождения Татьяна Ивановна АРТЕМЬЕВА, руководитель МОО «Краеведы Мегино-Кангаласского улуса», отличник образования Республики Саза (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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