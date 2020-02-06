Сегодня день рождения руководителей и композитора

Сегодня, 7 февраля отмечает свой день рождения Марина Владимировна ЛЫКОВА, первый заместитель председателя государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия). В этот же день исполнилось 63 года Игорю Алексеевичу ЧИКАЧЕВУ, заместителю директора медиа-холдинга «Якутия», краеведу. Сегодня исполнилось 47 лет Семену Ивановичу ТРОФИМОВУ, заместителю директора ГТРК САХА. 7 февраля исполнилось 67 лет Егору Ильичу НЕУСТРОЕВУ, известному композитору, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Амгинского улуса.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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