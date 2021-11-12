12.11.2021
00:43
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Общество

Сегодня день рождения руководителей и историка

Сегодня, 12 ноября исполнилось 44 года Айхалу Ивановичу ГАБЫШЕВУ, председателю СРО «Союз строителей Республики Саха (Якутия)», председателю Лиги отцов Якутии, общественному деятелю.

В этот же день исполнилось 48 лет Антону Яковлевичу РЫБКИНУ, первому заместителю генерального директора – коммерческому директору АО «Саханефтегазсбыт».

Сегодня исполнилось 74 года Егору Спиридоновичу ШИШИГИНУ, доктору исторических наук.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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