Сегодня день рождения руководителей и искусствоведа

Сегодня, 1 февраля отмечает свой день рождения Маргарита Егоровна ИГНАТЬЕВА, главный государственный санитарный врач по Республике Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ирина Кулунтарьевна ГАЕВАЯ, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Сардана САВВИНА, генеральный директор «Сахафильма», отличник профессионального образования и культуры Республики Саха (Якутия).

1 февраля исполнилось 52 года Амирхану Мухарбековичу ЯНДИЕВУ, генеральному директору АО «Якутдорстрой».

В этот же день отмечает свой день рождения Зинаида Ивановна ИВАНОВА-УНАРОВА, искусствовед, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 62 года Афанасию Агитовичу ЕГОРОВУ, политологу, общественному деятелю.

1 февраля исполнилось 65 лет Геннадию Федоровичу АЛЕКСЕЕВУ, генеральному директору компании «СДС-Уголь», кандидату технических наук, кавалеру ордена РС (Я) «Полярная звезда».