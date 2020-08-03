Сегодня день рождения руководителей и художника

Сегодня, 3 августа исполнилось 55 лет Николаю Васильевичу ШАДРИНУ, начальнику управления государственного автодорожного надзора по республике Саха (Якутия) федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В этот же день исполнилось 46 лет Максиму Макаровичу ТРОФИМОВУ, генеральному директору АО «Теплоэнергосервис». Сегодня исполнилось 45 лет Александру Александровичу ЛОБАНОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Государственный академический театр им. А.С. Пушкина». 3 августа исполнилось 47 лет Иннокентию КОРЯКИНУ, известному художнику.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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