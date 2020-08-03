03.08.2020
00:24
93
Общество
Сегодня день рождения руководителей и художника
Сегодня, 3 августа исполнилось 55 лет Николаю Васильевичу ШАДРИНУ, начальнику управления государственного автодорожного надзора по республике Саха (Якутия) федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
В этот же день исполнилось 46 лет Максиму Макаровичу ТРОФИМОВУ, генеральному директору АО «Теплоэнергосервис».
Сегодня исполнилось 45 лет Александру Александровичу ЛОБАНОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Государственный академический театр им. А.С. Пушкина».
3 августа исполнилось 47 лет Иннокентию КОРЯКИНУ, известному художнику.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.08.2020
37
03.08.2020
74
02.08.2020
188
02.08.2020
1470
02.08.2020
16156
02.08.2020
607
02.08.2020
424
02.08.2020
1051
02.08.2020
504
02.08.2020
834
02.08.2020
513
02.08.2020
785
01.08.2020
552
01.08.2020
2700
01.08.2020
1128
01.08.2020
487
01.08.2020
584
01.08.2020
2539
01.08.2020
1570
01.08.2020
546
01.08.2020
807
01.08.2020
8369
01.08.2020
731
31.07.2020
537
31.07.2020
283
31.07.2020
1259
31.07.2020
1335
31.07.2020
2020
31.07.2020
685
31.07.2020
457
31.07.2020
473
31.07.2020
469
31.07.2020
961
31.07.2020
515
31.07.2020
588
31.07.2020
459
31.07.2020
666
31.07.2020
513
31.07.2020
608
31.07.2020
491
31.07.2020
1021
31.07.2020
930
31.07.2020
1421
31.07.2020
464
31.07.2020
474
31.07.2020
464
31.07.2020
532
31.07.2020
793
31.07.2020
957
31.07.2020
575
31.07.2020
2226
31.07.2020
758
31.07.2020
476
31.07.2020
1684
31.07.2020
1378
31.07.2020
549
31.07.2020
449
31.07.2020
1021
31.07.2020
1116
31.07.2020
763
31.07.2020
1034
31.07.2020
580
ТОП НОВОСТИ
01.08.2020
8409
28.07.2020
7649
28.07.2020
5424
28.07.2020
5300
29.07.2020
5037
30.07.2020
4614
29.07.2020
4194
29.07.2020
4133
30.07.2020
3563