23.10.2021
00:38
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Общество
Сегодня день рождения руководителей и главы
Сегодня, 23 октября исполнился 41 год Сергею Сергеевичу ИВАНОВУ, президенту АК АЛРОСА.
В этот же день исполнилось 63 года Михаилу Петровичу ЛЕБЕДЕВУ, председателя Якутского научного центра СО РАН, доктору технических наук.
Сегодня исполнилось 57 лет Станиславу Яновичу ЦЮХЦИНСКОМУ, главе Абыйского улуса.
23 октября исполнилось 45 лет Ивану Романовичу ПОПОВУ, руководителю департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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