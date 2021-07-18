Сегодня день рождения руководителей и фотографа

Сегодня, 18 июля исполнилось 58 лет Степану Ивановичу МОСКВИТИНУ, руководителю Национального центра аудиовизуального наследия народов Якутии. В этот же день исполнилось 66 лет Кириллу Петровичу ГАВРИЛЬЕВУ, директору ГБПОУ РС (Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова». Сегодня отмечает свой день рождения Виктор ЛИ-ФУ, известный фотограф.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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