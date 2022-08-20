20.08.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителей и фотографа
Сегодня, 20 августа исполнилось 52 года Дмитрию Николаевичу ЛЕПЧИКОВУ, председателю Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 54 года Августу Васильевичу ЕГОРОВУ, директору Национального книжного издательства «Айар».
Сегодня отмечает свой день рождения Анна ПЕТЕРСОН, фотограф.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
Глухой переулок, 2/2;
8-411-233-52-84 (доставка)
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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