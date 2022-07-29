29.07.2022
00:23
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Общество

Сегодня день рождения руководителей и декана

Сегодня, 29 июля исполнилось 50 лет Ивану Ивановичу КЫЧКИНУ, директору ГБКУ РС (Я) «Государственное хранилище ценностей Республики Саха (Якутия)».

В этот же день исполнилось 57 лет Руму Румовичу УШНИЦКОМУ, декану юридического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова, кандидату юридических наук.

Сегодня отмечает свой день рождения Дария Ивановна ДМИТРИЕВА, директор Якутской балетной школы имени Аксении и Натальи Посельских.

29 июля отмечает свой день рождения Лена БАИШЕВА, общественный деятель, автоледи.  

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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