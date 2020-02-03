04.02.2020
00:15
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Общество
Сегодня день рождения руководителей и аудитора
Сегодня, 4 февраля отмечает свой день рождения Туйаара Иннокентьевна ИЛЛАРИОНОВА, руководитель аппарата Якутской городской Думы.
В этот же день исполнилось 35 лет Михаилу Михайловичу ЕГОРОВУ, заместителю директора Саха академического театра им. П.А. Ойунского по зрителям, отличнику культуры Республики Саха (Якутия).
4 февраля отмечает свой день рождения Екатерина Софроновна ФЕДОРОВА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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