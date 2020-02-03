Сегодня день рождения руководителей и аудитора

Сегодня, 4 февраля отмечает свой день рождения Туйаара Иннокентьевна ИЛЛАРИОНОВА, руководитель аппарата Якутской городской Думы. В этот же день исполнилось 35 лет Михаилу Михайловичу ЕГОРОВУ, заместителю директора Саха академического театра им. П.А. Ойунского по зрителям, отличнику культуры Республики Саха (Якутия). 4 февраля отмечает свой день рождения Екатерина Софроновна ФЕДОРОВА, аудитор Счетной палаты Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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