10.07.2020
00:32
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Общество
Сегодня день рождения руководителей и аудитора
Сегодня, 10 июля исполнилось 66 лет Михаилу Львовичу БРУКУ, генеральному директору АО «Корпорация развития Южной Якутии».
В этот же день исполнилось 60 лет Виталию Гаврильевичу ВЛАСОВУ, директору АУ РС (Я) «Театр Олонхо».
Сегодня исполнилось 60 лет Семену Семеновичу ОЛЕСОВУ, аудитору Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
10 июля отмечает свой день рождения Юлия Анатольевна ПЕСКОВСКАЯ, общественный деятель.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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