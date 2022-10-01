Сегодня день рождения руководителей и артиста

Сегодня, 1 октября исполнилось 58 лет Афанасию Николаевичу МАКСИМОВУ, председателю совета директоров АО «САХАТЭК». В этот же день исполнилось 60 лет Евгению Николаевичу ИННОКЕНТЬЕВУ, руководителю территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Саха (Якутия). Сегодня исполнилось 65 лет Алексею Прокопьевичу ПАВЛОВУ, художественному руководителю Государственного театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), народному артисту Республики Саха (Якутия). Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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