Сегодня день рождения руководителей, художника, поэта, режиссера, звезды эстрады и балерины

Сегодня, 28 мая исполнился 71 год Харлампию Назаровичу ДЬЯКОНОВУ, директору ГТРК САХА, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия), Почетному гражданину Кобяйского улуса.

В этот же день исполнилось 67 лет Юрию Вадимовичу ЗАБОЛЕВУ, заслуженному работнику народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 69 лет Юрию Васильевичу СПИРИДОНОВУ, директору Арт-галереи «Ургэл», народному художнику Республики Саха (Якутия).

28 мая отмечает свой день рождения Наталья Платоновна СИВЦЕВА, директор ГАУ РС (Я) «Центр развития ЖКХ и повышения энергоэффективности».

В этот же день исполнилось 66 лет Ивану Николаевичу НИКОЛАЕВУ – УХХАНУ, известному поэту, журналисту, общественному деятелю.

28 мая отмечает свой день рождения Татьяна Владимировна ПАВЛОВА-БОРИСОВА, музыковед, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия). Автор книг о музыкальном искусстве Якутии, ученый, критик. публицист.

Сегодня исполнилось 35 лет Алексею Алексеевичу АМБРОСЬЕВУ, известному режиссеру.

28 мая исполнилось 38 лет Виктору Константиновичу ИВАНОВУ – Сиэйэ Уола, звезде якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Люция Никандровна ВАСИЛЬЕВА, ветеран профсоюзного движения, заслуженный работник культуры Республики саха (Якутия).

Сегодня отмечает свой день рождения Айталина Афанасьевна НОСОВА-БАНЗАРАКЦАЕВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), артистка балета.