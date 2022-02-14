14.02.2022
01:03
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, художника и красавицы
Сегодня, 14 февраля исполнилось 67 лет Егору Егоровичу МАРКОВУ, председателю Счетной палаты Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Анна Николаевна РОМАНОВА, директору ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем».
Сегодня исполнилось 60 лет Александру Еремеевичу АРТЕМЬЕВУ, организатору сельского хозяйства.
14 февраля исполнился 71 год Гаврилу Гаврильевичу МЕСТНИКОВУ, заслуженному работнику культуры Республики Саха (Якутия), председателю общественной организации «Нам».
В этот же день исполнилось 60 лет Николаю РЯЗАНСКОМУ, известному художнику.
Сегодня отмечает свой день рождения Вероника Юрьевна ВЫСОКИХ, Мисс виртуальная Якутия – 2010, организатор туризма.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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