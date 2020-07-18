18.07.2020
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, художника и фотографа
Сегодня, 18 июля исполнилось 57 лет Степану Ивановичу МОСКВИТИНУ, председателю Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
В этот же день исполнилось 43 года Дмитрию Владимировичу БОБЫЛЕВУ, руководителю Якутского филиала Аэронавигации Северо-Восточной Сибири Федеральной аэронавигационной службы.
Сегодня исполнилось 65 лет Кириллу Петровичу ГАВРИЛЬЕВУ — КИНТЭНУ, директору ГБПОУ РС (Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова», известному художнику.
18 июля исполнилось 37 лет Виктору ЛИ-ФУ, известному фотографу.
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