Сегодня день рождения руководителей, художника и фотографа

Сегодня, 18 июля исполнилось 57 лет Степану Ивановичу МОСКВИТИНУ, председателю Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения. В этот же день исполнилось 43 года Дмитрию Владимировичу БОБЫЛЕВУ, руководителю Якутского филиала Аэронавигации Северо-Восточной Сибири Федеральной аэронавигационной службы. Сегодня исполнилось 65 лет Кириллу Петровичу ГАВРИЛЬЕВУ — КИНТЭНУ, директору ГБПОУ РС (Я) «Якутское художественное училище (колледж) им. П.П. Романова», известному художнику. 18 июля исполнилось 37 лет Виктору ЛИ-ФУ, известному фотографу.

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