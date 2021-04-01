Сегодня день рождения руководителей, главы улуса, поэтессы, артистки, телезвезды и мелодиста

Сегодня, 1 апреля исполнилось 70 лет Василию Васильевичу ФИЛИППОВУ, президенту Академии наук Республики Саха (Якутия), члену-корреспонденту Академии наук РФ, заслуженному деятелю науки РС (Я), доктору технических наук, профессору, изветсному политику.

В этот же день исполнилось 37 лет Ивану Ивановичу ЛЕВИНУ, главе Кобяйского улуса.

Сегодня исполнилось 60 лет Петру Николаевичу ЧЕРЕМКИНУ, исполнительному директору Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Республики Саха (Якутия).

1 апреля отмечает свой день рождения Ольга Анатольевна ВЕШНИКОВА, генеральный директор НКО (фонд) «Семья для ребенка», руководитель Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания в РС(Я).

В этот же день отмечает свой день рождения Вера Алексеевна КУЗАКОВА, начальник ГАУ «Управление Госэкспертизы Республики Саха (Якутия)».

Сегодня отмечает свой день рождения Яна БАЙГОЖАЕВА, известная поэтесса, журналистка.

1 апреля отмечает свой день рождения Клавдия Филипповна ХАТЫЛАЕВА, звезда якутской эстрады, народная артистка Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Айна ВИНОКУРОВА, известная журналистка, телезвезда.

Сегодня исполнилось 47 лет Евгению ГРИБЧАТОВУ, организатору СМИ.

1 апреля исполнилось 75 лет Вилорду Федоровичу ГАВРИЛЬЕВУ, отличнику образования РФ, мелодисту.