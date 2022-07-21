21.07.2022
00:14
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, главы улуса и артистов
Сегодня, 21 июля исполнилось 60 лет Андрею Ивановичу РЕБРОВУ, генеральному директору АО «Арктик-телеком».
В этот же день отмечает свой день рождения Анастасия Спартаковна ЯХОНТОВА, глава Верхнеколымского улуса.
Сегодня исполнилось 34 года Александру Александровичу ИВАНОВУ, директору МУП «Пригородная теплосетевая компания» городского округа «город Якутск».
21 июля отмечает с вой день рождения Елена Афраимовна БОРИСОВА, директор медицинского центра АЛРОСА.
В этот же день отмечает свой день рождения Юлияна Виссарионовна КРИВОШАПКИНА, хомусист-виртуоз, этнопевица.
Сегодня исполнилось 56 лет Александру ИВАНОВУ, оператору НВК САХА, самодеятельному артисту.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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