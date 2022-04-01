Сегодня день рождения руководителей, главы улуса, артистки, поэтессы и журналистов

Сегодня, 1 апреля исполнилось 76 лет Василию Васильевичу ФИЛИППОВУ, президенту Академии наук Республики Саха (Якутия), доктору технических наук, профессору.

В этот же день исполнилось 38 лет Ивану Ивановичу ЛЕВИНУ, главе Кобяйского улуса.

Сегодня отмечает свой день рождения Ольга Анатольевна ВЕШНИКОВА, генеральный директор Ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, генеральный директор НКО (фонд) «Семья для ребенка».

1 апреля отмечает свой день рождения Клавдия Филипповна ХАТЫЛАЕВА, заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), этнопевица, педагог.

В этот же день отмечает свой день рождения Яна БАЙГОЖАЕВА, известная поэтесса и журналистка.

Сегодня отмечает свой день рождения Айна ВИНОКУРОВА, известная телеведущая.

1 апреля исполнилось 48 лет Евгению ГРИБЧАТОВУ, известному журналисту.

В этот же день отмечает свой день рождения Юлия БОЧКАРЕВА, известный журналист.