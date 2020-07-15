Сегодня день рождения руководителей, главы и общественного деятеля

Сегодня, 15 июля исполнилось 60 лет Петру Васильевичу РУМЯНЦЕВУ, директору ГКУ РС (Я) «Национальный архив Республики Саха (Якутия». В этот же день исполнилось 58 лет Михаилу Михайловичу СОРОВУ, главе администрации Таттинского улуса. Сегодня отмечает свой день рождения Матрена Степановна ПАВЛОВА, директор Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия), заслуженный работник культуры Республики Саха (Якутия). 15 июля отмечает свой день рождения Елизавета Гаврильевна СИДОРОВА, общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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