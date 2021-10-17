Сегодня день рождения руководителей, фотографа и общественных деятелей

Сегодня, 17 октября исполнился 81 год Андрею Васильевичу КРИВОШАПКИНУ, известному писателю, сопредседателю республиканского общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия), президенту общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)». В этот же день исполнилось 58 лет Николаю ДЬЯКОНОВУ, известному фотографу. Сегодня исполнилось 35 лет Дмитрию Дмитриевичу БЯСТИНОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Музей и центр хомуса народов мира». 17 октября исполнилось 70 лет Борису Ануфриевичу НИКОЛАЕВУ, вице-президенту Ассоциации эвенков Республики Саха (Якутия), председателю ЯРО профсоюза работников АПК РФ. В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Ивановна КИРИЛЛИНА, общественный деятель, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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