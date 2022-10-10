10.10.2022
17:47
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, философа и журналистки
Сегодня, 10 октября исполнилось 64 года Игорю Дашеевичу ЗИМЬЯНОВУ, руководителю управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Саха (Якутия).
В этот же день исполнился 41 год Василию Васильевичу ТИМОФЕЕВУ, директору якутского филиала АО «Россельхозбанк».
Сегодня отмечает свой день рождения Нюргуяна УГАРОВА, главный редактор журнала для семейного чтения «Журфикс», светская львица.
10 октября исполнилось 50 лет Алексею Григорьевичу ПУДОВУ, кандидату философских наук, блогеру.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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