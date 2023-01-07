07.01.2023
00:17
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Общество

Сегодня день рождения руководителей, депутатов, телезвезды, артистки и комьюнити-менеджера

Сегодня, 7 января отмечает свой день рождения Марина БОГОСЛОВСКАЯ, председатель Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна САРГЫДАЕВА, депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям.

Сегодня отмечает свой день рождения Парасковья Афанасьевна КОЗЛОВА, депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса.

7 января отмечает свой день рождения Сардана Степановна ТАТАРИНОВА, директор Международной Арктической школы, почетный работник общего образования РФ, заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Анна КИРИЛЛИНА, телезвезда и исполнительный продюсер НВК САХА.

Сегодня отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ДЕГТЯРЕВА, хомусист-виртуоз, лидер группы «Айархаан».

7 января отмечает свой день рождения Нарьяна ГАВРИЛЬЕВА, психолог, социальный технолог, комьюнити-менеджер и блогер.  

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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