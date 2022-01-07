Сегодня день рождения руководителей, депутатов и артистки

Сегодня, 7 января отмечает свой день рождения Марина Олеговна БОГОСЛОВСКАЯ, президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), общественный деятель и предприниматель.

В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна САРГЫДАЕВА, депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям ЯГД.

Сегодня отмечает свой день рождения Парасковья Афанасьевна КОЗЛОВА, депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса ЯГД.

7 января исполнился 41 год Айдару Аксентьевичу ДМИТРИЕВУ, проректору Мордовского университета.

В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ДЕГТЯРЕВА, лидер этно-группы «Айархаан», хомусист-виртуоз.

Сегодня отмечает свой день рождения Сардана Степановна ТАТАРИНОВА, директор Международной Арктической школы.

8 января отмечает свой день рождения Нарьяна ГАВРИЛЬЕВА, создатель в РЦ соцтехнологий Якутии ОК, активист фейсбук-сообщества Якутии.

В этот же день отмечает свой день рождения Айталина Александровна ДАНИЛОВА, предприниматель.