Сегодня день рождения руководителей, депутатов и артистки
Сегодня, 7 января отмечает свой день рождения Марина Олеговна БОГОСЛОВСКАЯ, президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), общественный деятель и предприниматель.
В этот же день отмечает свой день рождения Ольга Николаевна САРГЫДАЕВА, депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям ЯГД.
Сегодня отмечает свой день рождения Парасковья Афанасьевна КОЗЛОВА, депутат Якутской городской Думы, председатель постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса ЯГД.
7 января исполнился 41 год Айдару Аксентьевичу ДМИТРИЕВУ, проректору Мордовского университета.
В этот же день отмечает свой день рождения Альбина Михайловна ДЕГТЯРЕВА, лидер этно-группы «Айархаан», хомусист-виртуоз.
Сегодня отмечает свой день рождения Сардана Степановна ТАТАРИНОВА, директор Международной Арктической школы.
8 января отмечает свой день рождения Нарьяна ГАВРИЛЬЕВА, создатель в РЦ соцтехнологий Якутии ОК, активист фейсбук-сообщества Якутии.
В этот же день отмечает свой день рождения Айталина Александровна ДАНИЛОВА, предприниматель.
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