Сегодня день рождения руководителей, депутатов, художников, искусствоведа и журналиста

Сегодня, 1 января исполнилось 47 лет Алексею Засимовичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 65 лет Александру Николаевичу ЖИРКОВУ, первому заместителю председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 49 лет Айаану Ильичу ВАСИЛЬЕВУ, депутату Якутской городской Думы, директор школы №26 г. Якутска.

1 января исполнился 61 год Ильдару Рифовичу СУЛТАНОВУ, генеральному директору РАО «АЛРОСА-Нюрба».

В этот же день исполнилось 45 лет Егору Спиридоновичу ПРОКОПЬЕВУ, директору ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр Фтизиатрия».

Сегодня исполнилось 62 года Михаилу Гаврильевичу СТАРОСТИНУ, графику, живописцу, дизайнеру, доценту кафедры живописи и графики Арктического государственного института культуры и искусств, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

1 января отмечает свой день рождения Лена Ивановна ГОГОЛЕВА, известная художница, главный художник Сахатеатра, заслуженный деятель искусств России

В этот же день отмечает свой день рождения Ася Львовна ГАБЫШЕВА, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), искусствовед.

Сегодня отмечает свой день рождения Зинаида Степановна ФЕДОРОВА, заслуженный экономист России.

Сегодня исполнилось 34 года Дмитрию ОКОНЕШНИКОВУ – СУЛУСХАНУ, известному журналисту, светскому льву.