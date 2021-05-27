Сегодня день рождения руководителей, депутата и аниматора

Сегодня, 27 мая исполнилось 40 лет Петру Вячеславовичу АЛЕКСЕЕВУ, генеральному директору АО «Республиканская инвестиционная компания».

В этот же день исполнилось 68 лет Семену Васильевичу ФИЛИППОВУ, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн), генеральному директору ГКУ РС (Я) «Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)».

Сегодня 67 лет Ивану Павловичу СУЗДАЛОВУ, директору заповедника «Медвежьи острова».

27 мая отмечает свой день рождения Анна ПОПОВА – НИКОЛЬ, известная ведущая, аниматор.

В этот же день исполнилось 63 года Владимиру Петровичу ДУЛОВУ, известному предпринимателю, организатору спорта.