Сегодня день рождения руководителей, аудитора и политика

Сегодня, 10 июля исполнилось 67 лет Михаилу Львовичу БРУКУ, генеральному директору АО «Корпорация развития Южной Якутии», кандидату технических наук. В этот же день исполнился 61 год Виталию Гаврильевичу ВЛАСОВУ, директору АУ РС (Я) «Театр Олонхо». Сегодня исполнился 61 год Семену Семеновичу ОЛЕСОВУ, аудитору Счетной палаты Республики Саха (Якутия). 10 июля отмечает свой день рождения Юлия Анатольевна ПЕСКОВСКАЯ, государственный и общественный деятель.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх