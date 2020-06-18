Сегодня день рождения руководителей, артистов и фотографа

Сегодня, 18 июня исполнилось 53 года Александру Сергеевичу ГОРБУНОВУ, начальнику Северо-Восточного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

В этот же день исполнилось 49 лет Федору Михайловичу БОРИСОВУ, и.о. главы администрации Хангаласского улуса, известному политику.

Сегодня исполнилось 45 лет Айаалу Александровичу АММОСОВУ, председателю Союза театральных деятелей Республики Саха (Якутия), артисту Саха театра им. П.А. Ойунского.

18 июня исполнилось 79 лет Юрию Егоровичу ПЛАТОНОВУ, звезде якутской эстрады.

В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Серафимовна КРИВОГОРНИЦЫНА, директор туристической фирмы «Профи-трэвел», общественный деятель.

Сегодня отмечает свой день рождения Анастасия Кирилловна ПАВЛОВА, общественный деятель.

18 июня исполнилось 73 года Валерию СТЕФАНСКОМУ, известному фотографу.