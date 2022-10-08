08.10.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителей, активиста Саха диаспоры и красавицы
Сегодня, 8 октября исполнилось 37 лет Михаилу Джафаровичу ГАСАНБАЛАЕВУ, заместителю руководителя администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Алена Михайловна НИКИТИНА, руководитель ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики».
Сегодня отмечает свой день рождения Куннэй ТАКАСАЕВА, активный член Саха диаспоры в Польше.
8 октября отмечает свой день рождения Мария ГЛАДКИХ (ГУЩИНА), титулованная красавица Якутии.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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