09.10.2020
00:40
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Общество
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 9 октября отмечает свой день рождения Евгения Исаевна МИХАЙЛОВА, президент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, доктор педагогических наук, Почетный гражданин Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 42 года Георгию Николаевичу МИХАЙЛОВУ, руководителю секретариата главы Республики Саха (Якутия).
Сегодня исполнилось 54 года Роману Евгеньевичу ТОЛОКУ, начальнику ФГУ «Пограничное управление ФСБ по восточному арктическому району».
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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