26.07.2020
00:35
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Политика
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 26 июля исполнилось 38 лет Владимиру Викторовичу СОЛОДОВУ, и.о. губернатора Камчатского края.
В этот же день исполнилось 36 лет Владу Михайловичу ПЕРМЯКОВУ, первому заместителю руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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