Сегодня день рождения руководителей, лидера Саха диаспоры и художника

Сегодня, 12 января исполнилось 49 лет Виталию Викторовичу КОНДРАТЕНКО, руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 44 года Евгению Владимировичу КОРНЕЕВУ, главному федеральному инспектору по республике Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 59 лет Константину Константиновичу ИЛЬКОВСКОМУ, генеральному директору АО «Дальневосточная генерирующая компания», государственному и политическому деятелю.

12 января отмечает свой день рождения Закира Петровна ИВАНОВА, председатель Общества охотников и рыболовов Якутии.

В этот же день отмечает свой день рождения Раиса Реасовна КУЛАКОВСКАЯ, лидер Саха диаспоры в Сербии, заслуженный работник культуры РФ и РС(Я).

Сегодня исполнилось 80 лет Эдуарду Иосифовичу ВОЛКОВУ, живописцу, заслуженному художнику РФ, заслуженного деятеля искусств ЯАССР.

12 января исполнилось 56 лет Вячеславу Николаевичу КИРЕЕВУ, генеральному директору АО «Якутский книжный дом».

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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