Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 29 ноября исполнилось 54 года Михаилу Эдуардовичу СЛЕПЦОВУ, заместителю генерального директора АО «Комдрагметалл РС(Я)». В этот же день исполнился 51 год Ивану Ивановичу СЛЕПЦОВУ, организатору высшего образования, депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). Сегодня отмечает свой день рождения Екатерина ЕГОРОВА, звезда якутской эстрады. 29 ноября исполнилось 34 года Никите АРГЫЛОВУ, известному журналисту, кандидату наук. В этот же день исполнился 61 год Петру КОПЫРИНУ, общественному деятелю. Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ! Глухой переулок, 2/2; 8-411-233-52-84 (доставка) Салон цветов и флористики «Зелёный Рай»

Фото: Балабкина Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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