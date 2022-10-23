23.10.2022
00:13
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Общество

Сегодня день рождения руководителей

Сегодня, 23 октября исполнилось 42 года Сергею Сергеевичу ИВАНОВУ, президенту АК АЛРОСА.

В этот же день исполнилось 64 года Михаилу Петровичу ЛЕБЕДЕВУ, председателю президиума Якутского научного центра СО РАН (ЯНЦ СО РАН), доктору технических наук.

Сегодня исполнилось 46 лет Ивану Романовичу ПОПОВУ, руководителю департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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