09.10.2022
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Общество
Сегодня день рождения руководителей
Сегодня, 9 октября исполнилось 44 года Георгию Николаевичу МИХАЙЛОВУ, руководителю администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день отмечает свой день рождения Евгения Исаевна МИХАЙЛОВА, президент Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, доктор педагогических наук, общественный деятель.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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